;

El particular festejo de Emeterio Ureta tras el nacimiento de su nieta: “Con una piscolita”

“Mi mejor regalo de cumpleaños. Gracias mi Titita”, manifestó el padre de Tita Ureta.

Sebastián Escares

El particular festejo de Emeterio Ureta tras el nacimiento de su nieta: “Con una piscolita”

Este semana se confirmó el nacimiento de la hija de Tita Ureta junto a su esposo Spiro Razis. Se trata de Cala, bebé que nació el pasado jueves 21 de mayo.

Durante este sábado la propia conductora publicó una tierna publicación en redes sociales en la que le dio la bienvenida a su hija. “Hola, Cala Razis Ureta. Como la flor favorita de mi mamá. Eres el mejor regalo de mi vida”, escribió.

Revisa también:

ADN

Tras el anuncio, alguien que también se hizo presente públicamente fue Emeterio Ureta, padre de Tita y abuelo de Cala.

Antes de que se hiciera oficial el anuncio, Emeterio Ureta publicó un video en su cuenta de Instagram en donde señaló que “no estoy autorizado para decir cómo le va a poner ni nada, pero nació la guagua de la Tita”.

En esa misma línea, quien ahora es abuelo, dijo que “vamos a hacer un salud con una piscolita y en el día de mi cumpleaños”.

Adicionalmente, el padre de la comunicadora de Mega mostró en un registro su almuerzo de “costillar con salsa argentina de pebre”, en un local de la capital.

Tras ello, publicó una tierna fotografía en la que se le ve tomando en brazos a su nieta y escribió: “Mi mejor regalo de cumpleaños. Gracias mi Titita”.

Contenido patrocinado

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

&#039;Es el más inocente...&#039;: Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

'Es el más inocente...': Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: &#039;Me resulta muy difícil...&#039;

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: 'Me resulta muy difícil...'

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

&#039;The Batman 2&#039;: estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

'The Batman 2': estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

&#039;Parecido, pero no es lo mismo&#039;: La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

'Parecido, pero no es lo mismo': La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad