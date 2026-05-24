El particular festejo de Emeterio Ureta tras el nacimiento de su nieta: “Con una piscolita”

Este semana se confirmó el nacimiento de la hija de Tita Ureta junto a su esposo Spiro Razis. Se trata de Cala, bebé que nació el pasado jueves 21 de mayo.

Durante este sábado la propia conductora publicó una tierna publicación en redes sociales en la que le dio la bienvenida a su hija. “Hola, Cala Razis Ureta. Como la flor favorita de mi mamá. Eres el mejor regalo de mi vida”, escribió.

Tras el anuncio, alguien que también se hizo presente públicamente fue Emeterio Ureta, padre de Tita y abuelo de Cala.

Antes de que se hiciera oficial el anuncio, Emeterio Ureta publicó un video en su cuenta de Instagram en donde señaló que “no estoy autorizado para decir cómo le va a poner ni nada, pero nació la guagua de la Tita”.

En esa misma línea, quien ahora es abuelo, dijo que “vamos a hacer un salud con una piscolita y en el día de mi cumpleaños”.

Adicionalmente, el padre de la comunicadora de Mega mostró en un registro su almuerzo de “costillar con salsa argentina de pebre”, en un local de la capital.

Tras ello, publicó una tierna fotografía en la que se le ve tomando en brazos a su nieta y escribió: “Mi mejor regalo de cumpleaños. Gracias mi Titita”.