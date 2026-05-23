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Exchico reality lanza potente reflexión tras varios años fuera de la pantalla: “Momentos de ansiedad, soledad...”

“Desde mi experiencia, la fama puede sentirse como un espacio contradictorio”, manifestó el exrostro de televisión.

Sebastián Escares

Exchico reality lanza potente reflexión tras varios años fuera de la pantalla: “Momentos de ansiedad, soledad...”

Si bien hace varios años que no aparece en pantalla, Edmundo Varas en 2008 vivió un gran momento de fama tras participar en el reality Amor Ciego, en Canal 13.

Desde entonces, poco se supo sobre él, hasta que a principios de este año se supo que el exchico reality obtuvo el título de Licenciado en Psicología en la Universidad SEK.

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Ahora, Edmundo Varas realizó una potente reflexión a través de redes sociales, en donde abordó las distintas consecuencias que le provocó la fama.

“Desde mi experiencia, la fama puede sentirse como un espacio contradictorio. Por un lado, aparecen el reconocimiento, las oportunidades y la validación. Pero, al mismo tiempo, también puede surgir una presión constante por sostener una imagen, responder a expectativas y vivir bajo la mirada de los demás”, partió señalando.

En esa misma línea, aseguró que “muchas veces, desde afuera, todo parece perfecto. Sin embargo, detrás de la exposición pueden existir momentos de ansiedad, soledad, confusión y una desconexión progresiva con uno mismo”.

“Con el tiempo entendí que la fama no necesariamente crea los conflictos emocionales, pero sí puede intensificar heridas, inseguridades o vacíos que ya estaban presentes. Porque cuando la validación externa se vuelve tan importante, es fácil perder de vista tu identidad y bienestar emocional”, expresó el exrostro de televisión.

Por último, Edmundo Varas manifestó que “hoy creo que el reconocimiento jamás reemplazará la paz mental, los vínculos genuinos ni la tranquilidad de sentirte bien contigo mismo. Y quizás esa es la reflexión más importante: mientras más visible te vuelves para el mundo, más necesario se vuelve no perderte a ti mismo”.

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