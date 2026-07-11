Día del Periodista en Chile: ¿Por qué se celebra cada 11 de julio?

Santiago

Este 11 de julio se conmemora en Chile el Día del Periodista, una fecha destinada a reconocer el trabajo de quienes, desde distintos medios y plataformas, ejercen la labor de informar con responsabilidad, rigor y compromiso con la ciudadanía.

¿Por qué se celebra cada 11 de junio?

La celebración recuerda la creación del Colegio de Periodistas de Chile, fundada el 11 de julio de 1956 tras la promulgación de la Ley N.º 12.045, durante el gobierno del presidente Carlos Ibáñez del Campo.

Desde entonces, la institución ha promovido la defensa de la libertad de expresión, de prensa y del derecho a la información, además de velar por el ejercicio ético de la profesión y el desarrollo de quienes la integran.

Hoy, más que nunca, el periodismo sigue siendo un puente entre los hechos y las personas. En un escenario marcado por la rapidez de la información y los desafíos de la desinformación, su mayor fortaleza continúa siendo el compromiso con la verdad, la ética y el servicio a la ciudadanía. Porque informar con responsabilidad no solo ayuda a comprender el presente, sino también a construir una sociedad más libre, crítica y democrática.