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VIDEOS. “Ni idea”: Haaland ninguneó a la UC ante millones de personas y Zampedri cobró venganza

El delantero del Manchester City reaccionó incrédulo al ver el escudo de Universidad Católica mientras grababa un video junto al popular streamer KSI.

Javier Catalán

Captura: Youtube de KSI

Captura: Youtube de KSI

En la previa del clásico entre Universidad Católica y Colo Colo, Erling Haaland protagonizó un particular momento relacionado con el elenco cruzado.

El máximo goleador de la Premier League participó en un video junto al streamer británico KSI jugando EA Sports FC (antes FIFA), contenido que rápidamente acumuló millones de reproducciones. Fue ahí donde apareció la UC.

La dinámica consistía en escoger equipos al azar y la casualidad quiso que al creador de contenido le tocara jugar con Universidad Católica. Sin embargo, al ver el escudo, ambos quedaron completamente sorprendidos.

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¿Uni Católica? No sé dónde está”, comentó KSI mientras miraba a Haaland. “Ni idea”, respondió el ex delantero del Borussia Dortmund, sin imaginar lo que vendría después.

Y es que el streamer terminó cobrando revancha gracias a Fernando Zampedri, con quien marcó un golazo que celebró efusivamente frente al noruego. Eso sí, el resultado final terminó siendo favorable para el atacante del Manchester City, que utilizó a un equipo turco.

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