Incendio afecta a tres viviendas en Cerro Navia: restringen tránsito por trabajo de Bomberos

Un incendio se registra durante esta jornada en la comuna de Cerro Navia, Región Metropolitana, donde al menos tres viviendas resultaron afectadas por las llamas.

La emergencia se registra en el sector de Puerto Aysén con Sara Gajardo, donde ya trabajo personal de Bomberos para controlar el fuego y evitar su propagación a otros inmuebles cercanos.

Debido al procedimiento, las autoridades informaron que se mantiene restricción de tránsito en calle Puerto Aysén con Sara Gajardo.

Además, se llamó a los conductores a evitar el sector mientras se desarrollan las labores de emergencia.