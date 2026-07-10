Escala tensión en Medio Oriente: revelan supuesto plan de Irán para asesinar a Trump

Israel compartió con Estados Unidos información de inteligencia que apunta a que Irán habría desarrollado un nuevo plan para asesinar al presidente estadounidense, Donald Trump, informó el diario The Wall Street Journal, que citó a personas familiarizadas con el asunto.

De acuerdo con el reporte, la información fue transmitida por Israel a las autoridades estadounidenses, aunque no se han divulgado detalles sobre el supuesto complot ni sobre sus posibles responsables.

La advertencia se produce en medio de una nueva escalada de tensiones entre Washington y Teherán, marcada por recientes enfrentamientos militares y amenazas cruzadas entre ambos países.

Trump asegura que existe un plan para asesinarlo

Donald Trump reconoció el miércoles, durante su participación en la cumbre de la OTAN en Ankara, que continúa siendo un objetivo de posibles ataques iraníes y aseguró que existen personas en Irán que buscan atentar contra su vida.

El mandatario vinculó esas amenazas con la muerte del general iraní Qasem Soleimani en una operación militar estadounidense ordenada durante su primer mandato.

Hasta ahora, ni la Casa Blanca ni las autoridades iraníes han confirmado públicamente los detalles del supuesto plan de asesinato revelado por la inteligencia israelí al medio estadounidense.