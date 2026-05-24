Se enciende la ilusión en Deportes Concepción, que este domingo venció a Huachipato por la fecha 13 de la Liga de Primera y, por primera vez en la temporada, dejó de ser colista del torneo.

Los lilas se quedaron con el clásico gracias a un sólido 2-0, donde la gran figura del encuentro fue Ethan Espinoza, quien causó constantes problemas a la defensa “acerera” durante todo el partido.

Justamente el formado en Colo Colo fue quien abrió la cuenta en el Ester Roa Rebolledo a los 31 minutos, aprovechando una mala salida del portero Christian Bravo para definir con el arco a disposición y marcar el 1-0.

En el segundo tiempo volvió a desequilibrar con su velocidad dentro del área y terminó provocando un penal que posteriormente transformó en gol Joaquín Larrivey (69’).

Este triunfo le permitió a Deportes Concepción llegar a 11 puntos y abandonar el último lugar de la tabla, aunque todavía permanece en puestos de descenso. Por su parte, Huachipato desaprovechó la oportunidad de acortar distancia con Colo Colo y se mantuvo en el segundo puesto con 22 unidades.