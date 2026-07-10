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VIDEO. El drama que golpea a una de las comunas más lindas de Chile: vecinos denuncian enorme microbasural

La acumulación ilegal de basura fue denunciada por vecinos. El municipio anunció acciones ambientales, sanitarias y legales.

Juan Castillo

Municipalidad de Dalcahue

Municipalidad de Dalcahue

Una grave denuncia ambiental remece a Dalcahue, en la isla de Chiloé, Región de Los Lagos, luego de que vecinos del camino Ñiucho-Pupetra alertaran por la presencia de un enorme microbasural en el sector.

El caso se viralizó a través de redes sociales, mediante un video donde residentes acusaron que personas llegan en vehículos hasta el lugar para abandonar residuos de manera ilegal, generando preocupación por el impacto sanitario, ambiental y paisajístico en una de las zonas más reconocidas del archipiélago.

Tras tomar conocimiento de la denuncia, el municipio de Dalcahue, a través de su Departamento de Medio Ambiente, anunció la activación inmediata de un plan de contingencia para abordar la situación.

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En conversación con Radio Chiloé, el encargado de Medio Ambiente, Álvaro Gallardo, confirmó que el municipio fue alertado por la exposición pública del caso. “Nos enteramos por los medios del microbasural que está en ese sector de Ñiucho”, señaló.

El funcionario explicó que el municipio iniciará dos líneas de trabajo en paralelo. “Lo que vamos a realizar como conducto son dos cosas: una reunión de emergencia para poder conversar los pasos administrativos a seguir; mientras que en paralelo un equipo técnico va a quedar la labor de avanzada para buscar el lugar”, detalló.

Gallardo agregó que se buscará precisar la ubicación exacta del microbasural y coordinar acciones con las autoridades competentes. “Se van a realizar los contactos con la autoridad competente para poder realizar una visita en conjunto y determinar cuál va a ser el canal de mitigación”, indicó.

El municipio también evalúa medidas de concientización y eventuales acciones legales, incluyendo la revisión de residuos que permitan identificar responsables o al propietario del terreno.

Según Gallardo, el objetivo es avanzar en denuncias, multas y acciones que permitan “evitar que la gente vuelva a adoptar la misma conducta”.

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