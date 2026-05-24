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“Habilita a defenderse”: mortal turbazo en casa del expresidente del TC reabre debate sobre legítima defensa

Fue el pasado jueves cuando el expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, dio muerte a uno de los delincuentes que participó en un turbazo a su casa en la comuna de San Miguel.

“Eran ellos o mi gente, y ahí yo no tengo ninguna duda”, dijo Aróstica en un punto de prensa. El caso reabrió el debate sobre los alcances de la legítima defensa y el uso de armas de fuego para protección personal.

Debate sobre la legítima defensa

A raíz de lo sucedido, expertos penalistas analizaron las condiciones legales que permiten invocar la legítima defensa en este tipo de casos.

El abogado penalista Ernesto Muñoz explicó a Radio ADN que, tratándose de delitos como robo con violencia o intimidación, la legislación presume la proporcionalidad de la reacción de la víctima.

“Hubo un turbazo para efectos legales, un robo con violencia o con intimidación, que es uno de los delitos que hace presumir la necesidad racional del medio empleado para defenderse”, señaló.

“Habilita a defenderse”

El jurista agregó que, en este escenario, la persona afectada no necesita acreditar que el uso del arma fue proporcional al peligro que enfrentaba.

Agencia UNO | Formalización de imputados por turbazo al expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica. Ampliar

“Se presume que la persona está en riesgo, su integridad física, y por lo tanto habilita a defenderse , aunque eso involucre eventualmente la pérdida de la vida del agresor”, añadió.

En paralelo, cuatro de los imputados fueron formalizados en calidad de autores. Un adulto quedó en prisión preventiva, mientras que tres menores fueron enviados a internación provisoria.