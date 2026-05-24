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Funcionario de la PDI frustra a balazos robo de su auto en Santiago: carabinero que trotaba de franco resulta herido

Durante la noche de este sábado, un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) frustró a balazos el robo de su vehículo en la comuna de Santiago, región Metropolitana.

Según información preliminar, el hecho ocurrió en avenida Vicuña Mackenna, cuando el detective –que se encontraba de franco – advirtió a la distancia que un grupo de sujetos intentaba sustraer su automóvil.

Al acercarse, se percató de que uno de ellos portaba un arma de fuego, por lo que decidió abrir fuego para evitar el robo. Pese a los disparos, los asaltantes lograron escapar sin concretar la sustracción.

Carabinero resulta lesionado

En medio de lo ocurrido, una esquirla de bala habría rebotado e impactado a un carabinero que se mantenía de franco y trotaba por el sector en ese momento.

De acuerdo con los antecedentes conocidos hasta ahora, el funcionario policial se encuentra fuera de cualquier tipo de riesgo. Tras recibir atención médica, regresó a su domicilio.