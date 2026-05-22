;

Un delincuente muerto y adolescentes detenidos: qué se sabe del turbazo al expresidente del TC Iván Aróstica

El expresidente del Tribunal Constitucional repelió a disparos el asalto en su vivienda de San Miguel, donde una banda armada irrumpió durante la noche.

Juan Castillo

Richard Jiménez

Agencia Uno

Agencia Uno

Un violento robo tipo “turbazo” afectó durante la noche al expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, en su domicilio ubicado en calle Gaspar Banda, en la comuna de San Miguel.

El hecho terminó con un asaltante muerto, dos delincuentes heridos a bala, y un total de seis personas detenidas.

Según los primeros antecedentes, una banda de alrededor de ocho sujetos irrumpió en la vivienda mientras el exministro del TC se encontraba junto a su esposa y uno de sus hijos.

Revisa también:

ADN

En medio del ataque, Aróstica repelió el asalto con un arma de fuego, lo que dio paso a un intercambio de disparos dentro del inmueble.

Asaltante abatido, seis detenidos y víctimas heridas

El fiscal Denys Pavez explicó que el grupo ingresó armado al domicilio. “Al menos 4 individuos estaban con armas de fuego, y en ese contexto se inicia este delito de robo. Hay signos de fuerza en el domicilio para ingresar, y en este escenario las víctimas repelen el hecho con arma”, señaló.

De acuerdo con la información policial, uno de los asaltantes murió al interior de la vivienda, mientras que otros dos resultaron heridos. En total, hay seis detenidos, tres de ellos adolescentes. Además, se investiga la posible participación de una mujer que llegó hasta el barrio y que también habría sido aprehendida.

El subprefecto Alejandro Armijo, subjefe de la BIRO Incri de la PDI, detalló que hubo un enfrentamiento dentro de la casa. “Un grupo delincuentes que ingresa a este domicilio, dentro de los cuales resultan un par de ellos también con lesiones producto de este intercambio de disparos”, indicó.

Respecto al estado de salud de Aróstica y su hijo, el oficial precisó que están fuera de riesgo vital. “Una de las víctimas se encuentra ya en su inmueble, mientras tanto que el hijo de esta víctima se encuentra en el hospital clínico de la Universidad Católica”, agregó.

En tanto, un vecino relató que vio a sujetos trepando la pandereta y que luego comenzaron los tiros. “El dueño casa se pone a disparar, y los delincuentes también le disparan de vuelta”, aseguró.

Las diligencias continúan para establecer la dinámica exacta del robo y la participación de cada detenido.

Contenido patrocinado

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

&#039;Es el más inocente...&#039;: Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

'Es el más inocente...': Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: &#039;Me resulta muy difícil...&#039;

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: 'Me resulta muy difícil...'

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

&#039;The Batman 2&#039;: estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

'The Batman 2': estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

&#039;Parecido, pero no es lo mismo&#039;: La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

'Parecido, pero no es lo mismo': La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad