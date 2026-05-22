Un delincuente muerto y adolescentes detenidos: qué se sabe del turbazo al expresidente del TC Iván Aróstica

Un violento robo tipo “turbazo” afectó durante la noche al expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, en su domicilio ubicado en calle Gaspar Banda, en la comuna de San Miguel.

El hecho terminó con un asaltante muerto, dos delincuentes heridos a bala, y un total de seis personas detenidas.

Según los primeros antecedentes, una banda de alrededor de ocho sujetos irrumpió en la vivienda mientras el exministro del TC se encontraba junto a su esposa y uno de sus hijos.

En medio del ataque, Aróstica repelió el asalto con un arma de fuego, lo que dio paso a un intercambio de disparos dentro del inmueble.

Asaltante abatido, seis detenidos y víctimas heridas

El fiscal Denys Pavez explicó que el grupo ingresó armado al domicilio. “Al menos 4 individuos estaban con armas de fuego, y en ese contexto se inicia este delito de robo. Hay signos de fuerza en el domicilio para ingresar, y en este escenario las víctimas repelen el hecho con arma”, señaló.

De acuerdo con la información policial, uno de los asaltantes murió al interior de la vivienda, mientras que otros dos resultaron heridos. En total, hay seis detenidos, tres de ellos adolescentes. Además, se investiga la posible participación de una mujer que llegó hasta el barrio y que también habría sido aprehendida.

El subprefecto Alejandro Armijo, subjefe de la BIRO Incri de la PDI, detalló que hubo un enfrentamiento dentro de la casa. “Un grupo delincuentes que ingresa a este domicilio, dentro de los cuales resultan un par de ellos también con lesiones producto de este intercambio de disparos”, indicó.

Respecto al estado de salud de Aróstica y su hijo, el oficial precisó que están fuera de riesgo vital. “Una de las víctimas se encuentra ya en su inmueble, mientras tanto que el hijo de esta víctima se encuentra en el hospital clínico de la Universidad Católica”, agregó.

En tanto, un vecino relató que vio a sujetos trepando la pandereta y que luego comenzaron los tiros. “El dueño casa se pone a disparar, y los delincuentes también le disparan de vuelta”, aseguró.

Las diligencias continúan para establecer la dinámica exacta del robo y la participación de cada detenido.