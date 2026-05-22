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La U evita perder a una de sus figuras a fin de año: renovación inminente

Según información de ADN Deportes, Maximiliano Guerrero firmará en los próximos días la renovación de su contrato con Universidad de Chile.

Javier Catalán

Rocío Ayala

FOTO: MACARENA CARVAJAL GARCÍAS/ AGENCIA UNO

FOTO: MACARENA CARVAJAL GARCÍAS/ AGENCIA UNO / MACARENA CARVAJAL GARCÍAS/ AGENCIA UNO

Uno de los futbolistas que más ha destacado en la irregular campaña de Universidad de Chile durante este 2026 ha sido Maximiliano Guerrero.

El extremo de 26 años se convirtió en el máximo goleador azul de la temporada, sumando siete tantos entre todas las competencias, la mejor cifra anotadora de su carrera y todavía con seis meses de competencia por delante.

Este buen rendimiento dejó satisfechos a todos en Azul Azul, donde desde hace varios meses trabajan en la renovación contractual del ex Deportes La Serena, la cual estaría muy cerca de concretarse.

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Según información de ADN Deportes, durante los próximos días debería firmarse la extensión del vínculo de Guerrero hasta 2028, considerando que su contrato actual finaliza a fines de este 2026.

Uno de los puntos que había retrasado las negociaciones era el monto de la cláusula de salida del atacante, tema que finalmente habría quedado resuelto conforme a los intereses de ambas partes, entendiendo además que la gran campaña del extremo podría despertar ofertas desde el extranjero.

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