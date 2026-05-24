La selección chilena afina los últimos detalles para iniciar su concentración de cara a la fecha FIFA de junio, donde La Roja enfrentará en amistosos a Portugal y, por ahora, también a la República Democrática del Congo.

Para estos encuentros ante selecciones clasificadas al Mundial 2026, Nicolás Córdova ya entregó la nómina oficial, la cual dejó varias sorpresas, como la inclusión de Iván Morales en delantera y el regreso de Brayan Cortés en la portería.

Precisamente en el arco es donde se instaló el debate sobre los nombres que deberían ser considerados. Uno de los casos que más llama la atención es el de Tomás Ahumada, arquero de Audax Italiano, quien desde hace varias temporadas aparece entre los mejores de su puesto en el fútbol chileno, pero que aún no ha sido convocado a La Roja.

Tras volver a destacar en el triunfo sobre Cobresal, el propio guardameta abordó la situación. “Yo creo que todos tienen su mérito, son buenísimos arqueros, por algo están ahí y nada en contra. Yo siempre he dicho que hay que seguir trabajando, eso al final recompensa”, comentó el portero de 24 años en zona mixta.

Al ser consultado sobre si considera injusto no haber sido citado, respondió: “No, al final todos tienen su tiempo, su oportunidad y yo voy a esperar la mía, seguir trabajando y esperar algún día ser llamado”, cerró Ahumada.