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VIDEOS. Messi sale lesionado en Inter Miami y genera preocupación en Argentina a menos de un mes del comienzo del Mundial 2026

La gran figura del campeón vigente no completó el partido en que Inter Miami venció a Philadelphia por la MLS.

Carlos Madariaga

Messi sale lesionado en Inter Miami y genera preocupación en Argentina a menos de un mes del comienzo del Mundial 2026

Messi sale lesionado en Inter Miami y genera preocupación en Argentina a menos de un mes del comienzo del Mundial 2026 / Icon Sportswire

La cuenta regresiva se mantiene en torno al desarrollo del Mundial 2026, con Argentina aguardando por su debut, el 16 de junio.

A menos de un mes del estreno del vigente campeón planetario, este domingo se encendieron todas las alarmas en la “Albiceleste”.

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Todo considerando lo vivido por Lionel Messi, quien salió lesionado del triunfo 6-4 del Inter Miami sobre Philadelphia Union.

Al minuto 74, la “Pulga” pidió el cambio tras sentir molestias en la pierna izquierda y cuando su equipo igualaba 4-4.

Se espera que en las próximas horas haya un diagnóstico claro por la situación de Lionel Messi, aunque en Inter Miami le bajaron el perfil al tema.

“Estaba cansado. El campo estaba pesado y ante la duda uno trata de que no arriesgue”, aseguró en conferencia de prensa su DT, Ángel Guillermo Hoyos.

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