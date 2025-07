Nicolás Córdova asumió como nuevo entrenador de la Selección Chilena para los dos encuentros que restan de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, certamen al que Chile ya no tiene opciones de clasificar.

Para estos dos partidos, Córdova ya comunicó que no convocará a los jugadores de la “Generación Dorada” y buscará incorporar nombres jóvenes que puedan aportar de cara al futuro. Uno de los que se ilusiona con llegar a La Roja es Marcelo Allende, quien conversó con DLT Sports sobre esa posibilidad.

“Los que me conocen saben que, para mí, jugar por Chile es lo máximo, lo que siempre espero. Yo creo que todos los jugadores quieren defender a su país. Estoy esperando (el llamado del DT), pero no me ha llegado nada”, señaló el volante que disputó el Mundial de Clubes 2025 con el Mamelodi Sundowns.

Luego, al ser consultado sobre en qué otro país le gustaría jugar, reconoció: “la liga española siempre ha sido mi sueño. Creo que en ese fútbol podría adaptarme, jugar y competir. En Holanda también me gustaría, por el estilo de juego”.

Cabe destacar que el mediocampista de 26 años ya debutó con la Selección Chilena en un amistoso ante El Salvador. Lo hizo en diciembre de 2021, cuando La Roja era dirigida por Martín Lasarte.

Marcelo Allende descarta por completo jugar por la selección de Sudáfrica: "Todos los que me conocen saben que para mí jugar por Chile es lo máximo, lo que espero". pic.twitter.com/E0EZxrycvy — DLTSPORTS (@DLTSports_) July 30, 2025