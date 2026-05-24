“Un poco de coherencia”: alcaldes de oposición acusan riesgo de desfinanciamiento por “megarreforma” del Gobierno

Los alcaldes de oposición Claudio Castro, Karina Delfino y Tomás Vodanovic cuestionaron públicamente la denominada “megarreforma” impulsada por el Gobierno y advirtieron sobre los efectos que podría generar en el financiamiento estatal y municipal.

A través de una carta publicada en El Mercurio bajo el título “Un poco de coherencia”, las autoridades comunales plantearon que la iniciativa tendría “altas probabilidades de aprobarse” debido a la mayoría oficialista en ambas cámaras, acusando además que el Ejecutivo estaría avanzando “rápido, sin un análisis riguroso y menos aún considerando otras miradas”.

En el texto, los alcaldes sostienen que la estrategia del Gobierno apunta a reducir impuestos a los sectores con mayores recursos y capacidad de inversión, apostando a que eso reactive la economía y mejore el bienestar general.

Sin embargo, advirtieron que esa medida implicaría costos inmediatos, como una menor recaudación fiscal, debilitamiento del Estado y recortes en servicios públicos.

“Los recursos públicos no crecen de los árboles”, señalaron las autoridades comunales, insistiendo en que quienes apoyan rebajas tributarias deben asumir también las consecuencias presupuestarias que estas generan.

Uno de los puntos que más preocupa a los jefes comunales es la eventual eliminación del pago de contribuciones para personas mayores sin distinción, medida que, aseguran, podría traducirse en un importante desfinanciamiento para los municipios.

“Si se apoya una medida como la eliminación del pago de contribuciones a personas mayores, sin excepción, hay que hacerse cargo de todas sus consecuencias, entre ellas el desfinanciamiento municipal”, señalaron.

Los alcaldes también reconocieron que existe espacio para mejorar la eficiencia del gasto público, aunque recalcaron que no resulta coherente respaldar rebajas de impuestos y, al mismo tiempo, criticar posteriormente los ajustes presupuestarios derivados de esas decisiones.