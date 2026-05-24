Hermana de Claudio Iturra recuerda al periodista a dos años de su partida: “Es la mayor pena que he tenido en la vida”

Este sábado 23 de mayo se cumplieron dos años exactos de la partida del reconocido periodista nacional Claudio Iturra, quien falleció de forma inesperada cuando tenía 44 años.

La hermana del comunicador, Macarena Iturra, recordó con cariño al periodista y se refirió al proceso de duelo que ha vivido junto a su familia.

En diálogo con LUN, la abogada manifestó que “ha sido un proceso muy complejo. Los duelos se llevan de distinta manera para cada uno”.

“Por mi parte, trato de estar presente para mi mamá en lo que necesite y apoyarla en este difícil momento. Mi apoyo hacia ella va tanto en lo personal como en las cosas de la agencia Masai Travel porque es nuestra forma de honrar el legado de mi hermano que, si bien no tuvo hijos, la agencia lo era todo para él. Por eso nuestro anhelo diario es que la agencia siga más vigencia que nunca”, agregó Iturra.

“Lo recuerdo todos los días”

Respecto a cómo recuerda a su hermano, Macarena Iturra explicó que “mi hermano está presente en todos los hogares de la familia, tenemos fotos de él por todos lados, y hay un rincón para él donde le ponemos flores y velas todas las semanas”.

“A mi hermano lo recuerdo todos los días y casi la mayor parte del día. Tengo una huella muy profunda en mi corazón en la que está él, es la mayor pena que he tenido en la vida, pero al mismo tiempo siento que mi amor hacia él es eterno”, expresó.

Otro de los puntos que compartió Macarena Iturra, fue su gusto por viajar, al igual que el periodista. “Me encanta viajar, pero de otra manera. Mi hermano era súper hippie, podía dormir en los autos y comer atún en tarro”, sostuvo.

“A mí me gusta más la comodidad, tengo tres hijos, y el mayor es el ahijado de Claudio. Los tres eran lo más sagrado para él, sus únicos sobrinos. Cuando Claudio estaba en Chile, lo primero que hacía era venir a ver a los niños y los llevaba a comer, al karting o a hacer cosas medias locas”, cerró.