Tita Ureta se emociona tras el nacimiento de su hija: “Como la flor favorita de mi mamá, eres el mejor regalo”

Este viernes, se dio a conocer sobre el nacimiento de la hija de Tita Ureta y su pareja Spiro Razis. La noticia llegó luego de que la pareja compartió tiernas fotografías a través de redes sociales.

Ahora, fue la propia comunicadora quien publicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram para darle la bienvenida a su hija Cala.

“Hola, Cala Razis Ureta. Como la flor favorita de mi mamá. Eres el mejor regalo de mi vida“, partió señalando Ureta.

En esa misma línea, expresó: "No me canso de mirarte. Nos viniste a llenar de un amor infinito que no conocía. Naciste un 21 de mayo, en el mes del mar“.

“Sentí como si ya nos conociéramos, todo es nuevo, todo me sorprende. Me llenas de dulzura y paz. Salió todo súper y ella está sanita”, agregó.

Por último, Tita Ureta manifestó: “Gracias por dejarme ser tu mamá, y a ustedes por sus mensajes de amor, preocupación y cariño. Desde ahora somos tres, gracias por dejarme ser tu mamá”.

La publicación estuvo acompañada de dos tiernas fotografías en donde se ven las manos y parte del rostro de la pequeña Cala.