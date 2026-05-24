Video muestra violento intento de encerrona contra Jaime Leyton: meteorólogo de Mega habría sido golpeado

Un video difundido durante las últimas horas en redes sociales mostraría el momento en que el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, habría sido víctima de un intento de encerrona mientras descendía de su automóvil durante la jornada del sábado.

Según los antecedentes preliminares publicados inicialmente por El Filtrador, el rostro televisivo fue interceptado por desconocidos, quienes lo habrían golpeado en medio del incidente.

El hecho quedó parcialmente registrado en un video que comenzó a viralizarse en plataformas digitales y que evidencia momentos de tensión durante el supuesto abordaje.

De acuerdo con la información que circula hasta ahora, el episodio además terminó con el robo de documentos personales del meteorólogo. Sin embargo, hasta el momento no existen antecedentes oficiales sobre eventuales detenidos ni detalles confirmados respecto a procedimientos policiales asociados al caso.

La situación continúa en desarrollo y se espera que en las próximas horas se conozcan nuevos antecedentes sobre lo ocurrido.