Djokovic supera un duro debut en Roland Garros: el séptimo cabeza de serie quedó eliminado en primera ronda / James Fearn

Este domingo comenzó la disputa del cuadro principal de Roland Garros, donde Novak Djokovic fue la figura excluyente de la jornada.

El tres veces campeón en París tuvo un exigente debut ante el local Giovanni Mpetshi Perricard, 80 del ranking ATP.

Amparado en su potente saque, el galo sembró las dudas sobre el serbio al imponerse 7/5 en el primer set.

Sin embargo, apelando a toda su experiencia como máximo ganador de Grand Slams en toda la historia, “Nole” ganó los tres parciales siguientes por 7/5, 6/1 y 6/4 para sellar su victoria en casi 3 horas de partido.

El próximo rival de Djokovic será otro local, Valentin Royer, que despachó por 6/4, 6/2 y 6/2 al boliviano Hugo Dellien.

En cuanto a los sudamericanos, el brasileño Joao Fonseca y el argentino Marcos Trungelliti superaron el debut, mientras que el trasandino Tomás Martín Etcheverry cayó con el portugués Nuno Borges.

También hubo una jornada cambiante en cuanto a los cabeza de series del Grand Slam francés: Nishesh Basavareddy, 156 del mundo, eliminó en cuatro parciales al séptimo sembrado, Taylor Fritz; mientras que el segundo favorito, Alexander Zverev, tuvo una rápida faena ante Benjamín Bonzi.