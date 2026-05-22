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Chile confirma sede para recibir a España por Copa Davis: cuándo es la serie y dónde comprar entradas

El equipo de Nicolás Massú enfrentará como local a la potencia mundial, que todavía no ratifica la presencia de Carlos Alcaraz.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Chile ya alista su próximo desafío en la Copa Davis. Luego de dejar en el camino a Serbia, el equipo capitaneado por Nicolás Massú avanzó a la segunda ronda de las Qualifiers, donde recibirá a España, una de las potencias mundiales y múltiple campeón de la ‘Ensaladera de Plata’.

Los hispanos todavía no confirman la presencia de Carlos Alcaraz, cuya eventual visita representaría un atractivo enorme para los fanáticos nacionales. Sin embargo, más allá de esa incógnita, la sede de la serie ya está definida.

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A través de redes sociales, la Federación de Tenis de Chile confirmó que el Court Central del Estadio Nacional será una vez más el escenario para albergar el compromiso, programado para el 18-19 o 19-20 de septiembre.

Asimismo, el organismo informó que las entradas estarán disponibles próximamente a través de Ticketplus+. “¡Prepárate para vivir una serie histórica!“, señalaron desde la federación.

Cabe recordar que, de ganar la serie frente a España, Chile regresará a las Finales de Copa Davis que se jugarán entre el 24 y 29 de noviembre en Bologna, Italia.

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