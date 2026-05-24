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VIDEOS. Deportes Limache sigue en caída libre y continúa alejándose de la cima tras ser goleado en La Serena

El cuadro “cervecero” sufre con las ausencias que ha ido sumando en las últimas semana al completar su tercera derrota seguida.

Carlos Madariaga

Deportes Limache sigue en caída libre y continúa alejándose de la cima tras ser goleado en La Serena

Deportes Limache sigue en caída libre y continúa alejándose de la cima tras ser goleado en La Serena / Instagram @clubdeporteslimache

Deportes Limache continúa padeciendo con una ostensible baja de nivel en su juego, volviendo a ceder terreno en su lucha por el título de la Liga de Primera.

Tras la salida de César Pinares y la lesión de Ramón Martínez, el cuadro “cervecero” perdió rendimiento, lo que volvió a quedar refrendado este domingo en su visita a un Deportes La Serena que venía golpeado tras caer 5-1 la semana pasada ante Palestino.

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Pese a las dudas sobre la continuidad de Felipe Gutiérrez, los “granates” mostraron una contundente versión, abriendo la cuenta a los 18 minutos con la arremetida de Nicolás Stefanelli.

Deportes La Serena aprovechó las vacilaciones defensivas de Deportes Limache y en dos minutos configuró una goleada inesperada a su favor: Felipe Chamorro, mediante golpe de cabeza; y Diego Rubio, en un contragolpe, pusieron el 3-0.

Deportes Limache reaccionó con un pivoteo en arco propio de Rafael Delgado, pero, pese a un intento frustrado de Joaquín Gutiérrez, anulado por el VAR, Felipe Chamorro capturó un balón que soltó Junior Bórquez para el 4-1 final de los granates.

Con esta goleada en contra, Deportes Limache sufrió su tercera derrota seguida entre Campeonato Nacional 2026 y Copa de la Liga, estancándose en el tercer puesto, con 21 unidades. En tanto, Deportes La Serena subió al duodécimo lugar, con 17 puntos.

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