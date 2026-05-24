Deportes Limache sigue en caída libre y continúa alejándose de la cima tras ser goleado en La Serena / Instagram @clubdeporteslimache

Deportes Limache continúa padeciendo con una ostensible baja de nivel en su juego, volviendo a ceder terreno en su lucha por el título de la Liga de Primera.

Tras la salida de César Pinares y la lesión de Ramón Martínez, el cuadro “cervecero” perdió rendimiento, lo que volvió a quedar refrendado este domingo en su visita a un Deportes La Serena que venía golpeado tras caer 5-1 la semana pasada ante Palestino.

Pese a las dudas sobre la continuidad de Felipe Gutiérrez, los “granates” mostraron una contundente versión, abriendo la cuenta a los 18 minutos con la arremetida de Nicolás Stefanelli.

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Nicolás Stefanelli aprovechó la buena jugada colectiva del cuadro Granate para anotar el primer tanto de Deportes La Serena ante Deportes Limache, en este #MatchdayDomingo por la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026.



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Deportes La Serena aprovechó las vacilaciones defensivas de Deportes Limache y en dos minutos configuró una goleada inesperada a su favor: Felipe Chamorro, mediante golpe de cabeza; y Diego Rubio, en un contragolpe, pusieron el 3-0.

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Felipe Chamorro aprovechó el tiro de esquina de Jeisson Vargas para meter un cabezazo y anotar el segundo tanto de Deportes La Serena ante Deportes Limache, en este #MatchdayDomingo por la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026.



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Diego Rubio aprovechó una gran jugada colectiva para estirar la ventaja de Deportes La Serena ante Deportes Limache, en este #MatchdayDomingo por la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026.



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Deportes Limache reaccionó con un pivoteo en arco propio de Rafael Delgado, pero, pese a un intento frustrado de Joaquín Gutiérrez, anulado por el VAR, Felipe Chamorro capturó un balón que soltó Junior Bórquez para el 4-1 final de los granates.

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Felipe Chamorro aprovechó la mala reacción del arquero de Deportes Limache para anotar el 4-1 final de Deportes La Serena, en este #MatchdayDomingo.#LigaDePrimeraMercadoLibre 2026



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Con esta goleada en contra, Deportes Limache sufrió su tercera derrota seguida entre Campeonato Nacional 2026 y Copa de la Liga, estancándose en el tercer puesto, con 21 unidades. En tanto, Deportes La Serena subió al duodécimo lugar, con 17 puntos.