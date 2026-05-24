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Postulan a una de las revelaciones de Colo Colo para La Roja: “Me encantaría que juegue en la selección”

Eduardo Lobos, exarquero de los albos y actual entrenador de Santiago United Academy, destacó el gran nivel que ha mostrado un excompañero suyo.

Javier Catalán

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Uno de los pilares de la gran campaña 2026 de Colo Colo ha sido su mediocampo, donde un refuerzo clave ha mostrado un rendimiento muy por encima de las expectativas.

Se trata de Álvaro Madrid, quien desde su llegada proveniente de Everton de Viña del Mar se ganó rápidamente la titularidad gracias a su despliegue, buen pie e incluso aporte goleador.

Uno que conoce muy bien el Estadio Monumental y también al ex capitán “ruletero” es Eduardo Lobos, exarquero tanto de Colo Colo como de Everton, quien abordó el gran presente del volante y también lo postuló a la selección chilena.

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Fuimos compañeros en Everton y me alegra mucho que a un tipo humilde, sacrificado, que se entrena, que se cuida y que está preparado para jugar en Colo Colo, le vaya bien. Lo conocí desde chico y siempre fue muy respetuoso, disciplinado y con muy buena cabeza para sobreponerse a momentos adversos”, afirmó el ex portero, hoy entrenador de Santiago United Academy.

“Me alegro muchísimo por los rendimientos que ha tenido, es un premio para él: sostenerse, jugar y empezar a hacer goles. Además es un tipo muy querido y muy humilde”, agregó.

Sobre una eventual nominación a La Roja para el mediocampista, agregó: “Me encantaría que Álvaro juegue en la selección. Todavía tiene edad para jugar y rendir. Yo creo que podría jugar perfectamente en la selección”, sentenció Lobos.

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