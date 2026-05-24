Mosa pide calma ante el liderazgo de Colo Colo: abordó dos nombres de eventuales refuerzos para el club / Bastián Lizama

Aníbal Mosa no ocultó su satisfacción luego del triunfo de Colo Colo en su primera visita al Claro Arena.

“Era un lugar donde la UC se ha hecho fuerte, asi que contento de sacar un triunfo acá, que no es fácil. Dimos un paso importante, hay que ir partido a partido. El equipo ganó bien”, recalcó, apuntando a la calma con que deben abordar el resto del semestre habiéndole sacado ya ocho puntos de ventaja a su escolta.

“No tenemos que desenfocarnos y pensar en La Serena, buscar los puntos y terminar bien la primera rueda. No hay que confiarse, todos los equipos se juegan algo”, comentó, ya pensando en la ventana de traspasos.

“Tanto Daniel Morón como Jaime Pizarro han tenido algunas conversaciones sobre cómo vamos a afrontar este mercado de fichajes”, dijo Mosa ante la consulta por Alexis Sánchez, jugando igualmente al misterio con el nombre de Carlos Palacios.

“El otro día hablé con Carlos para saber cómo está. El tema de los refuerzos lo vamos a ver cuando superemos los dos partidos que nos quedan por delante”, cerró el presidente de Blanco y Negro.