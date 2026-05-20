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Universidad de Concepción sufre resta de puntos por pago del IVA fuera de plazo

La primera sala del Tribunal de Disciplina cuestionó las excusas en el “Campanil” por no cumplir con el reglamento, cuestión por la cual ya están denunciados nuevamente.

Carlos Madariaga

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2 / RODRIGO FUICA/ AGENCIA UNO

Este miércoles se dio a conocer el fallo de la primera sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP ante una denuncia contra la Universidad de Concepción.

Esto luego de analizar lo planteado por la Unidad de Control Financiero por el retraso del “Campanil” en el pago del formulario 29 (IVA) correspondiente a febrero de este año.

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En el cuadro penquista argumentaron que el retraso se produjo por “una causa no imputable al club, invocándose un caso fortuito o fuerza mayor constituido por el robo del teléfono móvil de la única persona autorizada para realizar transferencias bancarias del club y portador del soft token requerido para cursar pagos”, según se lee en el fallo, junto con los medios de prueba respectivos.

Sin embargo, en el Tribunal de Disciplina acusaron que la Universidad de Concepción reconoció que su pago del IVA fue hecho el 23 de febrero y no el día 20, como lo exige el reglamento.

Si bien el robo de un teléfono móvil constituye un hecho externo y ajeno a la persona que lo sufre, ello no basta por sí solo para configurar fuerza mayor eximente en sede disciplinaria, si el impedimento invocado no reúne el estándar de imprevisibilidad, irresistibilidad y ausencia de culpa exigibles para justificar el incumplimiento”, explicaron en el Tribunal de Disciplina, el cual acordó por unanimidad la resta de tres puntos para la Universidad de Concepción, que podrá apelar ante la segunda sala.

Cabe recordar, eso sí, que el “Campanil” ya está denunciado por el mismo retraso en el pago del IVA pero en marzo, lo que llevaría a una resta de otros seis puntos.

De momento, con esta primera sanción, Universidad de Concepción pasará de tener 17 unidades a solo 14, acercándose ahora a cuatro puntos de la zona de descenso directo.

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