Cecilia Pérez y el aniversario 99 de la U de Chile: “Nuestra institución es la más importante del mundo” / Hans Scott

Este domingo, Universidad de Chile festeja el aniversario 99 de su fundación, cuestión que fue festejada de manera sobria por el club.

Ante el hecho de no jugar este fin de semana, las conmemoraciones quedaron reservadas a las redes sociales, las cuales incluyeron un mensaje de la presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez.

“Quiero saludar a todos los que hacen posible que nuestra institución sea la más importante del mundo para todos nosotros: la hinchada, jugadores, jugadoras, funcionarios y funcionarias”, recalcó en un video que compartieron en la U de Chile.

“Damos inicio al camino a seguir para cumplir los 100 años, el primer siglo de la U. Vamos a contar con todos ustedes hoy, mañana y siempre”, cerró Cecilia Pérez en el aniversario del club universitario laico.