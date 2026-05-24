Belgrano vuelve a ser la pesadilla de River Plate: remontada en cinco minutos para ganar su primer título en el fútbol de Argentina / DIEGO LIMA

Este domingo, en el estadio Mario Kempes de Córdoba, Belgrano hizo historia nuevamente ante River Plate, aunque en circunstancias distintas a las de 15 años atrás, cuando el “Pirata” mandó al descenso al cuadro “millonario”.

Esta vez se vieron las caras por el título del Torneo de Apertura, donde no hubo presencia chilena, pues Paulo Díaz no fue ni citado en el elenco que dirige Eduardo Coudet.

River Plate pegó primero con el gol de Facundo Colidio a los 18 minutos, pero Leonardo Morales igualó a los 26.

¡LEO MORALES MARCÓ EL 1-1 DE BELGRANO A RIVER!



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El cuadro de la banda sangre siguió machacando en el segundo tiempo y, al minuto 60, Tomás Galván puso el 2-1.

OTRA VEZ ARRIBA RIVER: asistencia de Colidio y gol de Galván para el 2-1 del Millonario contra Belgrano.



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Sin embargo, cuando River Plate parecía tener todo abrochado, el nombre de Nicolás “Uvita” Fernández terminó cambiando el desarrollo del juego en favor de Belgrano.

Tras entrar a los 76, fue el encargado de anotar el penal del empate luego de un penal por mano de Lucas Martínez Quarta al minuto 85; y a los 88 minutos, remató en el área rival para la remontada del elenco cordobés.

¡¡LOCURA TOTAL: DOBLETE DE UVITA Y 3-2 DE BELGRANO A RIVER!!



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Con este 3-2 en cinco minutos, Belgrano se corona por primera vez campeón del fútbol argentino, amargando nuevamente a un elenco “millonario” que nuevamente sufre con el “Pirata”.