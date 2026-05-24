;

VIDEOS. Belgrano vuelve a ser la pesadilla de River Plate: remontada en cinco minutos para ganar su primer título en el fútbol de Argentina

En Córdoba, el cuadro local logró imponerse ante el cuadro de Paulo Díaz, quien no fue ni citado a la definición.

Carlos Madariaga

Belgrano vuelve a ser la pesadilla de River Plate: remontada en cinco minutos para ganar su primer título en el fútbol de Argentina

Belgrano vuelve a ser la pesadilla de River Plate: remontada en cinco minutos para ganar su primer título en el fútbol de Argentina / DIEGO LIMA

Este domingo, en el estadio Mario Kempes de Córdoba, Belgrano hizo historia nuevamente ante River Plate, aunque en circunstancias distintas a las de 15 años atrás, cuando el “Pirata” mandó al descenso al cuadro “millonario”.

Esta vez se vieron las caras por el título del Torneo de Apertura, donde no hubo presencia chilena, pues Paulo Díaz no fue ni citado en el elenco que dirige Eduardo Coudet.

Revisa también:

ADN

River Plate pegó primero con el gol de Facundo Colidio a los 18 minutos, pero Leonardo Morales igualó a los 26.

El cuadro de la banda sangre siguió machacando en el segundo tiempo y, al minuto 60, Tomás Galván puso el 2-1.

Sin embargo, cuando River Plate parecía tener todo abrochado, el nombre de Nicolás “Uvita” Fernández terminó cambiando el desarrollo del juego en favor de Belgrano.

Tras entrar a los 76, fue el encargado de anotar el penal del empate luego de un penal por mano de Lucas Martínez Quarta al minuto 85; y a los 88 minutos, remató en el área rival para la remontada del elenco cordobés.

Con este 3-2 en cinco minutos, Belgrano se corona por primera vez campeón del fútbol argentino, amargando nuevamente a un elenco “millonario” que nuevamente sufre con el “Pirata”.

Contenido patrocinado

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

&#039;Es el más inocente...&#039;: Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

'Es el más inocente...': Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: &#039;Me resulta muy difícil...&#039;

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: 'Me resulta muy difícil...'

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

&#039;The Batman 2&#039;: estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

'The Batman 2': estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

&#039;Parecido, pero no es lo mismo&#039;: La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

'Parecido, pero no es lo mismo': La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad