Metro de Santiago activa plan por lluvias en Línea 5: trenes operan con velocidad reducida

Metro de Santiago activó durante esta jornada su plan especial por lluvias en la Línea 5, debido a las precipitaciones que se registran en distintos puntos de la capital.

La medida implica que los trenes de dicha línea operen con velocidad reducida, por lo que los usuarios podrían enfrentar mayores tiempos de desplazamiento durante sus viajes.

A través de su cuenta oficial en X, Metro informó que “a esta hora en Línea 5 se establece programa lluvia donde los trenes estarán operando con velocidad reducida”.

Este tipo de medidas se adopta de forma preventiva cuando las condiciones meteorológicas pueden afectar la operación normal del servicio, especialmente en tramos expuestos o sectores donde la lluvia exige mayor precaución en la circulación de los trenes.

Por ahora, la empresa no ha informado cierre de estaciones ni suspensión del servicio, aunque se recomienda a los pasajeros revisar los canales oficiales antes de iniciar sus traslados.