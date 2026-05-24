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Alcalde de La Cisterna emplaza a Aguas Andinas por retraso en retorno del agua: “Vamos a ver qué tipo de de acciones iniciar”

El jefe comunal aseguró que vecinos y equipos de emergencia llevan horas enfrentando una situación “muy complicada” tras la extensión del corte en la zona sur de Santiago.

Nelson Quiroz

Vicente Quiñones

AGENCIA UNO

AGENCIA UNO

El alcalde de La Cisterna, Joel Olmos, expresó la molestia del municipio tras la extensión del megacorte de agua que afecta a más de 143 mil clientes en ocho comunas de la Región Metropolitana, luego de que Aguas Andinas retrasara nuevamente la reposición del suministro.

La sanitaria informó durante la madrugada que las obras de mantención presentaron “incidencias hidráulicas” en la fase final de los trabajos, lo que obligó a postergar el restablecimiento del servicio.

ADN

Agencia Uno

La situación mantiene desplegados a funcionarios municipales, equipos de emergencia y personal de seguridad en distintos puntos de abastecimiento.

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Gente que lleva trabajando desde el viernes en la noche, toda la noche. Más de 20 personas, solo las unidades de emergencia, todos los equipos de seguridad también que están dando cuidado”, señaló el jefe comunal.

Olmos reconoció el malestar de los vecinos por el incumplimiento de los plazos comprometidos inicialmente por la empresa sanitaria. “La gente está muy molesta. Entonces, es una situación muy complicada que no se cumpla con los plazos que se había establecido previamente“, expresó.

“Aguas Andinas llama incidencia a este problema, no sabemos si era algo evitable o predecible o no, y según eso vamos a ver qué tipo de de acciones iniciar por por una posible compensación a la comunidad", agregó.

El megacorte afecta a comunas como La Pintana, El Bosque, San Ramón, San Bernardo y La Florida, donde miles de familias continúan dependiendo de camiones aljibe y puntos de abastecimiento provisorios.

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