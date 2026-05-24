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Megacorte de agua en Región Metropolitana se extiende: Aguas Andinas retrasa reposición para más de 143 mil clientes

La sanitaria informó un atraso en las obras de mantención y municipios advierten que el suministro podría tardar aún más en volver.

Nelson Quiroz

Vicente Quiñones

Megacorte de agua en Región Metropolitana se extiende: Aguas Andinas retrasa reposición para más de 143 mil clientes

Megacorte de agua en Región Metropolitana se extiende: Aguas Andinas retrasa reposición para más de 143 mil clientes

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El corte de agua potable que afecta a más de 143 mil usuarios en ocho comunas de la Región Metropolitana sumó una nueva complicación durante la mañana de este domingo, luego de que se confirmara un retraso en las obras de Aguas Andinas.

Según informó Lorena Meneses de la Dirección de Gestión de Riesgo de la Municipalidad de La Cisterna, la sanitaria notificó cerca de las 06:00 horas que los trabajos de mantención no estarán finalizados en el horario previsto, por lo que la reposición del suministro fue reprogramada para las 12:00 horas de este sábado.

Sin embargo, desde los municipios advierten que el plazo incluso podría extenderse nuevamente.

La situación mantiene desplegados a funcionarios municipales y equipos de emergencia que continúan rellenando estanques y reforzando los puntos de abastecimiento para vecinos afectados.

El megacorte impacta a comunas como La Cisterna, El Bosque, San Ramón, La Pintana, La Florida, San Bernardo, San Miguel y La Granja, donde miles de familias siguen dependiendo de camiones aljibe y estanques comunitarios para acceder al suministro básico.

¿Qué dijo Aguas Andinas?

Tras el aviso emanado desde La Cisterna, Aguas Andinas emitió un comunicado en donde señaló que “producto de incidencias hidráulicas originadas durante la última fase de los trabajos realizados en un tramo de la red de distribución, la reposición del suministro de agua potable está siendo de forma parcial, en la medida que las tuberías están siendo llenada".

En esa línea, manifestaron que “el restablecimiento del suministro para las comunas de La Granja, La Florida y La Pintana comenzó a las 01.00 horas de este domingo, mientras que, para la comuna de La Cisterna, y los sectores impactados de El Bosque, San Bernardo, San Miguel y San Ramón, la reposición irá siendo de forma gradual durante la mañana".

Asimismo, la sanitaria abordó la razón del retraso y expuso que “en la última etapa de los trabajos iniciados el viernes 22 de mayo un tramo de la red de distribución presentó algunas incidencias a nivel hidráulico que nos llevaron a programar de manera parcial y escalonada la reposición del servicio para las comunas impactadas".

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