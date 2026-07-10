“A mi edad...”: el inédito y curioso tratamiento estético al que se sometió José Antonio Neme

El pasado jueves 9 de julio se realizó el lanzamiento de las campañas para Rey y Reina Guachaca. En aquel evento, José Antonio Neme, reveló un curioso tratamiento estético al que se está sometiendo para cuidar su piel.

En conversación con Página 7, el actual conductor de Mucho Gusto explicó que se está sometiendo a un proceso de inyecciones de semen de salmón.

“Busquen en internet. Tiene varias propiedades regenerativas, aumenta la producción de colágeno, suaviza un poco las líneas de expresión y hay muchos productos de cosmética que están hechos a base de exosomas y de semen de salmón“, comentó.

Sobre su interés en este tipo de procedimientos, el conductor reveló que con el pasar de los años se ha ido involucrando más en el tema del cuidado de su piel.

“Uso varios productos. A mi edad hay que cuidarse la piel. No se trata de verse más joven, sino de verse más descansado“, afirmó.

“A mí me sirve, sobre todo porque duermo poco por mi trabajo. Creo que es muy importante”, concluyó.