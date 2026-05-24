Conductor muere tras chocar contra reja vial en Maipú: fierro atravesó su auto

Durante la mañana de este domingo, se registró un fatal accidente de tránsito en la comuna de Maipú, región Metropolitana, que dejó a un hombre fallecido .

Según información preliminar, el hecho ocurrió cerca de las 06:00 horas en la intersección de avenida Segunda Transversal con pasaje El Alto.

“Un vehículo, presumiblemente a exceso de velocidad, dobla en una curva y pierde el control ”, informó el mayor de Carabineros, Danilo Vauhnik.

Fierro atravesó el vehículo

De acuerdo con el uniformado, el automóvil impactó contra las rejas perimetrales viales del lugar y, producto del choque, uno de los fierros atravesó el vehículo, provocando la muerte del conductor

Personal de la SIAT de Carabineros se trasladó al lugar para realizar las diligencias correspondientes y establecer las circunstancias del accidente .

Finalmente, no se descarta que la víctima haya estado acompañada al momento del hecho y que hayan abandonado el lugar por sus propios medios.