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Frío extremo en Santiago deja un caso fatal: hombre murió en plena vía pública en Peñalolén

Carabineros descartó participación de terceros y la principal hipótesis apunta a hipotermia por las bajas temperaturas.

Nelson Quiroz

Agencia Uno REFERENCIAL

Agencia Uno REFERENCIAL / Diego Martin

Un hombre de aproximadamente 60 años murió durante la madrugada de este domingo en la comuna de Peñalolén, en un caso que preliminarmente estaría asociado a un cuadro de hipotermia en medio de las extremas bajas temperaturas que afectaron a la capital.

Según informó CHV Noticias, el hecho ocurrió en la intersección de calle Ictinos con Diputada Laura Rodríguez, donde vecinos encontraron al hombre tendido en la vía pública durante horas de la mañana y alertaron a equipos de emergencia.

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Personal de salud y Carabineros concurrieron al lugar y constataron el fallecimiento. De acuerdo con los primeros antecedentes entregados en el despacho televisivo, se descartó la intervención de terceras personas y la principal hipótesis apunta a un principio de hipotermia producto del intenso frío registrado durante las últimas horas en Santiago.

Además se indicó que la víctima sería un vecino del sector que habría estado compartiendo con conocidos durante la noche en el lugar donde posteriormente fue encontrado sin vida.

El cuerpo permaneció en el sitio a la espera de ser retirado por el Servicio Médico Legal, mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias exactas del fallecimiento.

El caso ocurre en medio de una ola de frío extremo que afectó a la Región Metropolitana y que dejó temperaturas inusualmente bajas durante gran parte del viernes y la madrugada del sábado. De hecho, la capital registró una de las jornadas más frías de las últimas décadas.

En el mismo contexto, autoridades reforzaron el llamado a activar el denominado “Código Azul” ante personas en situación de calle expuestas a bajas temperaturas. Según cifras mencionadas en el reporte televisivo, cerca de 20 mil personas viven actualmente en esa condición a nivel nacional.

El Gobierno mantiene activo el Plan Protege Calle Invierno 2026, iniciativa que contempla albergues, alimentación y abrigo para personas vulnerables durante los episodios de frío extremo.

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