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FOTO. Conocida animadora de televisión da a conocer el nacimiento de su hijo con emotiva fotografía

Tita Ureta y su pareja Spiro Razis utilizaron sus redes para confirmar el nacimiento de su hijo.

Nicolás Lara Córdova

Conocida animadora de televisión da a conocer el nacimiento de su hijo con emotiva fotografía

Este viernes, las redes sociales y el mundo de la farándula nacional recibieron una emotiva noticia.

Tita Ureta y su pareja Spiro Razis anunciaron a través de sus historias de Instagram que se convirtieron en padres con una emotiva fotografía que muestra la mano de la bebé.

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Hace unos días, Tita Ureta había participado en el podcast Mamá por siempre, donde relató el complicado embarazo que tuvo durante los primeros meses.

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“Los primeros cinco meses fueron muy duros. Es lo más parecido a tener una enfermedad. Vomitaba 18 veces diarias sin contárselo a nadie”, comentó.

Le pedía el baño a la Tonka todo el rato. Estaba compartiendo baño con Joaquín Méndez, pero se lo pedía a ella. Se me hizo muy difícil”, explicó en aquella oportunidad, Tita Ureta.

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