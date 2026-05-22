Conocida animadora de televisión da a conocer el nacimiento de su hijo con emotiva fotografía

Este viernes, las redes sociales y el mundo de la farándula nacional recibieron una emotiva noticia.

Tita Ureta y su pareja Spiro Razis anunciaron a través de sus historias de Instagram que se convirtieron en padres con una emotiva fotografía que muestra la mano de la bebé.

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Hace unos días, Tita Ureta había participado en el podcast Mamá por siempre, donde relató el complicado embarazo que tuvo durante los primeros meses.

“Los primeros cinco meses fueron muy duros. Es lo más parecido a tener una enfermedad. Vomitaba 18 veces diarias sin contárselo a nadie”, comentó.

“Le pedía el baño a la Tonka todo el rato. Estaba compartiendo baño con Joaquín Méndez, pero se lo pedía a ella. Se me hizo muy difícil”, explicó en aquella oportunidad, Tita Ureta.