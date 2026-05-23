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VIDEOS. Sin Cepeda, el Elche mantiene la categoría en la Liga Española: estos fueron los equipos que bajaron a la Segunda División

El extremo nacional no fue ni citado en el partido donde su club abrochó la permanencia. En tanto, Alexis Sánchez y Gabriel Suazo fueron titulares en la derrota de Sevilla.

Carlos Madariaga

Sin Cepeda, el Elche mantiene la categoría en la Liga Española: estos fueron los equipos que bajaron a la Segunda División

Sin Cepeda, el Elche mantiene la categoría en la Liga Española: estos fueron los equipos que bajaron a la Segunda División / Europa Press Sports

En una última jornada de infarto, los chilenos tuvieron un duro cierre en la temporada 2025-2026 de La Liga Española.

El elenco que estaba más complicado era el Elche de Lucas Cepeda, quien ni siquiera estuvo en la banca para visitar al Girona en Montilivi.

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El uruguayo Álvaro Rodríguez abrió la cuenta para el Elche al minuto 39 y Arnau Martínez igualó para los catalanes.

El tanto para la ventaja parcial se celebró con todo en la plaza de Elche, donde siguieron con sufrimiento el desarrollo del partido hasta el 1-1 final que les permitió abrochar su permanencia con 43 puntos.

En tanto, Girona se estancó en 41 unidades que les valió perder la categoría, al igual que el Mallorca, que pese a golear 3-0 a un Real Oviedo ya descendido, no le alcanzó para mantenerse en Primera División por tener peores resultados en los enfrentamientos ante Osasuna y Levante.

¿Y el Sevilla? Terminó en el puesto 13, con 43 puntos, pese a perder el último partido de la temporada ante la Real Sociedad, donde cayeron 1-0 en San Sebastián.

Gabriel Suazo fue titular y disputó los 90 minutos, mientras que Alexis Sánchez también estuvo de arranque y jugó hasta el minuto 64, período donde tuvo la chance más clara del primer tiempo, aunque no pudo convertir.

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