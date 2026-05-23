“No fuimos efectivas”: la reflexión de Christiane Endler tras perder su segunda final de Champions League

Christiane Endler no pudo tener su revancha con el Olympique Lyon y volvió a perder una final en la Champions League Femenina ante el Barcelona.

En Oslo, la portera nacional analizó la caída con mesura. “Hicimos un buen partido, logramos controlarlo hasta los goles, después nos desordenamos y no pudimos seguir el plan de juego. Es decepcionante, uno siempre quiere ganar este tipo de partidos y no lo logramos”, recalcó en diálogo con ESPN.

“Es la segunda vez que pierdo una final con el Barcelona. Veíamos la posibilidad de ganar, pero no fuimos efectivas y no concretamos las ocasiones que tuvimos”, reconoció Endler, junto con apuntar a dar vuelta la página.

“La derrota es parte de lo que nos toca vivir a diario, tuvimos la oportunidad de jugar una instancia así, pero no es suficiente porque uno quiere ganar. No queda otra que levantarse e intentarlo de nuevo”, destacó la portera de 34 años, ya pensando en sus próximos desafíos, particularmente el cierre de la Liga de Naciones con La Roja.

“Me queda un año más de contrato acá en Lyon, espero cumplirlo. También tenemos la posiblidad de clasificar al repechaje del Mundial con Chile. Tenemos que ganar sí o sí para seguir, intentamos cumplir otro sueño con estar con Chile nuevamente como jugadora. Todavía queda un ratito”, concluyó la capitana de la selección chilena femenina.