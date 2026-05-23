;

Lo que necesita el Elche de Lucas Cepeda para salvarse del descenso en La Liga y cómo Pellegrini podría ayudar

Este sábado se disputará la última jornada del torneo español y el equipo del delantero chileno afrontará una verdadera “final” por la permanencia frente al Girona.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images

Este sábado se disputará la última jornada de La Liga de España, fecha decisiva tanto para la clasificación a competencias europeas como para definir a los equipos que perderán la categoría.

En esta última pelea aparece Lucas Cepeda, quien junto al Elche afrontará una verdadera final frente al Girona para determinar quién se mantendrá en la máxima división del fútbol español.

Antes del inicio de la fecha, que se jugará íntegramente en simultáneo, el equipo del chileno marcha en el puesto 17 con 42 puntos, apenas fuera de la zona de descenso. En tanto, el elenco de Montilivi ocupa el lugar 18 con 40 unidades, en un duelo directo por la permanencia.

Revisa también:

ADN

Para asegurar su continuidad en Primera División, el ex Colo Colo necesita simplemente no perder ante el Girona. Sin embargo, en caso de una derrota, deberá esperar resultados favorables en otros estadios para mantenerse con vida.

Considerando que en La Liga el primer criterio de desempate son los enfrentamientos directos, existen dos combinaciones que podrían salvar al Elche incluso perdiendo.

La primera opción requiere que el Levante caiga ante el Real Betis de Manuel Pellegrini, que Osasuna al menos empate frente al Getafe y que el Mallorca no consiga vencer al ya descendido Real Oviedo.

La segunda alternativa contempla derrotas tanto de Levante como de Osasuna, además de una victoria del Mallorca sobre el Oviedo.

Según estimaciones matemáticas de La Liga, el Elche de Lucas Cepeda tiene actualmente un 35% de probabilidades de mantenerse en Primera División.

Contenido patrocinado

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

&#039;Es el más inocente...&#039;: Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

'Es el más inocente...': Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: &#039;Me resulta muy difícil...&#039;

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: 'Me resulta muy difícil...'

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

&#039;The Batman 2&#039;: estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

'The Batman 2': estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

&#039;Parecido, pero no es lo mismo&#039;: La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

'Parecido, pero no es lo mismo': La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad