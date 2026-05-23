Lo que necesita el Elche de Lucas Cepeda para salvarse del descenso en La Liga y cómo Pellegrini podría ayudar

Este sábado se disputará la última jornada de La Liga de España, fecha decisiva tanto para la clasificación a competencias europeas como para definir a los equipos que perderán la categoría.

En esta última pelea aparece Lucas Cepeda, quien junto al Elche afrontará una verdadera final frente al Girona para determinar quién se mantendrá en la máxima división del fútbol español.

Antes del inicio de la fecha, que se jugará íntegramente en simultáneo, el equipo del chileno marcha en el puesto 17 con 42 puntos, apenas fuera de la zona de descenso. En tanto, el elenco de Montilivi ocupa el lugar 18 con 40 unidades, en un duelo directo por la permanencia.

Para asegurar su continuidad en Primera División, el ex Colo Colo necesita simplemente no perder ante el Girona. Sin embargo, en caso de una derrota, deberá esperar resultados favorables en otros estadios para mantenerse con vida.

Considerando que en La Liga el primer criterio de desempate son los enfrentamientos directos, existen dos combinaciones que podrían salvar al Elche incluso perdiendo.

La primera opción requiere que el Levante caiga ante el Real Betis de Manuel Pellegrini, que Osasuna al menos empate frente al Getafe y que el Mallorca no consiga vencer al ya descendido Real Oviedo.

La segunda alternativa contempla derrotas tanto de Levante como de Osasuna, además de una victoria del Mallorca sobre el Oviedo.

Según estimaciones matemáticas de La Liga, el Elche de Lucas Cepeda tiene actualmente un 35% de probabilidades de mantenerse en Primera División.