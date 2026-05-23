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VIDEOS. Los golazos con que Deportes Temuco aplasta a Unión San Felipe en la Primera B

El cuadro del Ñielol se lució con un 5-0 en casa ante el “Uní Uní”.

Carlos Madariaga

Los golazos con que Deportes Temuco aplasta a Unión San Felipe en la Primera B

Los golazos con que Deportes Temuco aplasta a Unión San Felipe en la Primera B / MARCOS MALDONADO / UNO NOTICIAS

En el último partido de la jornada sabatina por la fecha 13 de la Primera B, Deportes Temuco se dio un festín con Unión San Felipe.

Ante 5.513 en el Germán Becker, el cuadro del Ñielol sumó su segunda victoria seguida en la categoría.

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Tempranamente, el cuadro sureño se impuso ante el “Uní Uní”, cuando, a los 8 minutos, Diego Buonanotte selló una gran maniobra personal para abrir la cuenta.

Franco Ortega amplió la ventaja a los 28 minutos, la cual terminó por consolidarse con la expulsión de Agustin Fontana en el elenco del Valle del Aconcagua en los descuentos del primer tiempo.

Con la ventaja numérica, Deportes Temuco terminó sellando una amplia victoria por 5-0, con tantos de Luis Acevedo, otro tanto de Diego Buonanotte y un excelente tiro libre de Camilo Núñez.

Con esta goleada, Deportes Temuco se instala en el sexto lugar de la Primera B con 20 puntos, a cinco de los líderes, Santiago Wanderers y Cobreloa.

En tanto, Unión San Felipe se quedó en 12 unidades, estancándose en el puesto 14 de la tabla.

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