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Un multicampeón con la UC asumiría el interinato en Racing Club tras el despido de Gustavo Costas

El ex DT de Palestino fue sacado del club tras la eliminación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Carlos Madariaga

Un multicampeón con la UC asumiría el interinato en Racing Club tras el despido de Gustavo Costas

Un multicampeón con la UC asumiría el interinato en Racing Club tras el despido de Gustavo Costas / NurPhoto

A mediados de semana, Racing Club quedó eliminado de la fase de grupos de la Copa Sudamericana a una fecha del final tras igualar con Caracas en el Cilindro de Avellaneda.

Este resultado terminó por sentenciar el futuro de Gustavo Costas liderando a la “Academia”, considerando que apenas suma un triunfo en los últimos 10 juegos.

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El ex DT de Palestino parecía tener los días contados, pero se presumía que esperarían al cierre del semestre para concretar su salida.

Sin embargo, este sábado, la dirigencia de Racing Club se anticipó a estos planes y concretó el despido del entrenador con el que ganaron la Copa Sudamericana en 2024.

Así las cosas, una dupla técnica interina se haría cargo del equipo de cara a los últimos partidos del semestre, ante Independiente Petrolero por Copa Sudamericana y contra Defensa y Justicia, por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina.

Aquel staff estaría liderado por Sebastián “Chirola” Romero y Luciano Aued, este último multicampeón del fútbol chileno con la UC. Ambos comandan la reserva de Racing Club, por lo que tendrían que asumir la dirección del equipo ante la salida de Gustavo Costas.

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