La temporada 2026 de la Formula 1 continúa a toda velocidad y este sábado se disputó una nueva carrera sprint cargada de acción y resultados importantes en la pelea por el campeonato de pilotos.

En el Gran Premio de Canadá, fue George Russell quien logró imponerse tras una intensa batalla primero con su compañero Kimi Antonelli y luego con el vigente campeón del mundo, Lando Norris.

Desde el arranque, el joven italiano intentó superar a Russell luego de que ambos largaran desde la primera fila. Incluso, en la sexta vuelta protagonizaron un momento de máxima tensión al pasar separados apenas por centímetros. Sin embargo, al salir de una curva, Antonelli se fue largo y Norris aprovechó la situación para quedarse con el segundo lugar.

THE SCENES!! 🤯



Russell and Antonelli fight for the lead once again! 👀#F1Sprint #CanadianGP pic.twitter.com/N12CkUS0RF — Formula 1 (@F1) May 23, 2026

A partir de ahí, la lucha por la punta se mantuvo entre tres pilotos hasta el final, aunque las posiciones no volvieron a modificarse en la recta decisiva. Más atrás, Oscar Piastri y Charles Leclerc completaron el top 5.

Luego finalizaron Lewis Hamilton y Max Verstappen, mientras que la sorpresa de la jornada fue Arvid Lindblad, quien logró sumar el último punto disponible para Racing Bulls en la sprint.

Así continúa la acción del GP de Canadá