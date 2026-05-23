;

VIDEO. Explota la tensión en Mercedes: Russell y Antonelli protagonizan feroz duelo en GP de Canadá de la Fórmula 1

Los dos líderes del campeonato de pilotos protagonizaron intensos duelos en el circuito canadiense, con ambos incluso saliéndose de la pista mientras intentaban adelantarse.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Mark Sutton - Formula 1

La temporada 2026 de la Formula 1 continúa a toda velocidad y este sábado se disputó una nueva carrera sprint cargada de acción y resultados importantes en la pelea por el campeonato de pilotos.

En el Gran Premio de Canadá, fue George Russell quien logró imponerse tras una intensa batalla primero con su compañero Kimi Antonelli y luego con el vigente campeón del mundo, Lando Norris.

Desde el arranque, el joven italiano intentó superar a Russell luego de que ambos largaran desde la primera fila. Incluso, en la sexta vuelta protagonizaron un momento de máxima tensión al pasar separados apenas por centímetros. Sin embargo, al salir de una curva, Antonelli se fue largo y Norris aprovechó la situación para quedarse con el segundo lugar.

Revisa también:

ADN

A partir de ahí, la lucha por la punta se mantuvo entre tres pilotos hasta el final, aunque las posiciones no volvieron a modificarse en la recta decisiva. Más atrás, Oscar Piastri y Charles Leclerc completaron el top 5.

Luego finalizaron Lewis Hamilton y Max Verstappen, mientras que la sorpresa de la jornada fue Arvid Lindblad, quien logró sumar el último punto disponible para Racing Bulls en la sprint.

Así continúa la acción del GP de Canadá

  • Qualy Carrera sábado 23 de mayo| 16:00 hrs
  • Carrera domingo 24 de mayo | 16:00 hrs

Contenido patrocinado

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

&#039;Es el más inocente...&#039;: Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

'Es el más inocente...': Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: &#039;Me resulta muy difícil...&#039;

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: 'Me resulta muy difícil...'

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

&#039;The Batman 2&#039;: estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

'The Batman 2': estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

&#039;Parecido, pero no es lo mismo&#039;: La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

'Parecido, pero no es lo mismo': La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad