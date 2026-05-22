Alexander Albon protagonizó un curioso y fuerte accidente en el GP de Canadá: “Intentó apartarse de un habitante local”

Este viernes se llevó a cabo la única sesión de práctica libre del Gran Premio de Canadá, disputado en el histórico circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

Durante una de las vueltas, el piloto de Williams, Alex Albon, chocó contra el muro luego de no poder evitar a una marmota que se atravesó en la pista.

El incidente ocurrió en la curva 7 del circuito, cuando el piloto tailandés atropelló al animal, que ingresó de manera imprevista al trazado y quedó debajo del FW48, provocando que Albon perdiera el control del monoplaza.

Alex Albon salió ileso del accidente y pudo abandonar el vehículo por sus propios medios. Sin embargo, el incidente obligó a detener momentáneamente la sesión con bandera roja.

“Puede que no veamos una repetición del accidente porque pudo haber habido una marmota involucrada y Alex estaba intentando apartarse de uno de los habitantes locales”, comentó David Croft durante la transmisión en vivo de Sky Sports.