Gran Premio de Canadá de la F1: dónde, cómo y cuándo ver la clasificación, y la carrera en vivo, online y en TV / NurPhoto

Tras un dos semanas, la Fórmula 1 regresa este fin de semana con el quinto gran premio de la temporada 2026 en Montreal, Canadá.

Kimi Antonelli llega a este Gran Premio como líder del campeonato de pilotos luego de sus victorias en China, Japón y Miami, logrando una ventaja de 20 puntos sobre su compañero de equipo George Russell, quien marcha en la segunda posición.

GP de Canadá: hora de la clasificación, cuándo y cómo puedo ver la carrera

La quinta fecha (5) de la Fórmula 1 en su temporada 2026 arranca este viernes 22 de mayo, desde las 12:30 horas de Chile, con la única práctica libre del fin de semana.

La clasificación sprint está programada para el mismo día a las 16:30 horas. En tanto, la carrera Sprint se disputará el sábado 23 de mayo desde las 12:00 horas, mientras que la clasificación para la carrera principal comenzará a las 16:00 horas.

El Gran Premio de Miami, en tanto, se correrá el domingo 24 de mayo desde las 16:00 horas.

En televisión, podrás verlo en vivo a través de las plataformas de ESPN y Disney+.

Gran Premio de Canadá, horarios

Práctica Libre 1 | viernes 22 de mayo | 12:00 hrs

| | 12:00 hrs Clasificación Sprint | viernes 22 de mayo | 16:00 hrs

| | 16:00 hrs Carrera Sprint | sábado 23 de mayo |12:00 hrs

| |12:00 hrs Qualy Carrera | sábado 23 de mayo | 16:00 hrs

| | 16:00 hrs Carrera | domingo 24 de mayo | 16:00 hrs