Gran Premio de Canadá de la F1: dónde, cómo y cuándo ver la clasificación, y la carrera en vivo, online y en TV
La cuarta ronda de la máxima categoría aterriza en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal. Kimi Antonelli buscará ampliar su ventaja en el Mundial de Pilotos.
Tras un dos semanas, la Fórmula 1 regresa este fin de semana con el quinto gran premio de la temporada 2026 en Montreal, Canadá.
Kimi Antonelli llega a este Gran Premio como líder del campeonato de pilotos luego de sus victorias en China, Japón y Miami, logrando una ventaja de 20 puntos sobre su compañero de equipo George Russell, quien marcha en la segunda posición.
GP de Canadá: hora de la clasificación, cuándo y cómo puedo ver la carrera
La quinta fecha (5) de la Fórmula 1 en su temporada 2026 arranca este viernes 22 de mayo, desde las 12:30 horas de Chile, con la única práctica libre del fin de semana.
La clasificación sprint está programada para el mismo día a las 16:30 horas. En tanto, la carrera Sprint se disputará el sábado 23 de mayo desde las 12:00 horas, mientras que la clasificación para la carrera principal comenzará a las 16:00 horas.
El Gran Premio de Miami, en tanto, se correrá el domingo 24 de mayo desde las 16:00 horas.
En televisión, podrás verlo en vivo a través de las plataformas de ESPN y Disney+.
Gran Premio de Canadá, horarios
- Práctica Libre 1 | viernes 22 de mayo | 12:00 hrs
- Clasificación Sprint | viernes 22 de mayo | 16:00 hrs
- Carrera Sprint | sábado 23 de mayo |12:00 hrs
- Qualy Carrera | sábado 23 de mayo| 16:00 hrs
- Carrera | domingo 24 de mayo | 16:00 hrs
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