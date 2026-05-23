;

Gobierno anuncia nuevo tramo del subsidio DS1: “Abrimos nuevas opciones para sectores medios y familias jóvenes”

La iniciativa comenzará a operar durante el segundo semestre y busca ampliar las opciones de acceso a la vivienda propia.

Ruth Cárcamo

Agencia Uno

Agencia Uno / Pablo Ovalle Isasmendi

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, anunció una nueva modificación al subsidio habitacional DS1 con el objetivo de ampliar el acceso a la vivienda para sectores medios y familias jóvenes.

A través de su cuenta en la red social X, la autoridad informó la creación de un nuevo tramo “4.000” del beneficio, el que “permitirá acceder a viviendas nuevas de hasta 4.000 UF”.

Revisa también

ADN

“Esta medida considera 2.500 cupos desde el segundo semestre y una ayuda estatal de 400 UF, permitiendo que más personas puedan buscar una vivienda acorde a sus necesidades”, explicó.

Compromiso del Minvu

En esa línea, Iván Poduje sostuvo que con esta actualización “abrimos nuevas opciones para sectores medios y familias jóvenes que son muy ricas para el Estado, pero pobres para la banca”.

“Nuestro compromiso es claro: que más familias puedan acceder a la vivienda propia y que el Estado vuelva a entregar herramientas concretas para que ese sueño sea posible”, concluyó.

Contenido patrocinado

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

&#039;Es el más inocente...&#039;: Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

'Es el más inocente...': Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: &#039;Me resulta muy difícil...&#039;

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: 'Me resulta muy difícil...'

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

&#039;The Batman 2&#039;: estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

'The Batman 2': estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

&#039;Parecido, pero no es lo mismo&#039;: La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

'Parecido, pero no es lo mismo': La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad