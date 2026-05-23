Gobierno anuncia nuevo tramo del subsidio DS1: “Abrimos nuevas opciones para sectores medios y familias jóvenes”

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, anunció una nueva modificación al subsidio habitacional DS1 con el objetivo de ampliar el acceso a la vivienda para sectores medios y familias jóvenes.

A través de su cuenta en la red social X, la autoridad informó la creación de un nuevo tramo “4.000” del beneficio, el que “permitirá acceder a viviendas nuevas de hasta 4.000 UF”.

“Esta medida considera 2.500 cupos desde el segundo semestre y una ayuda estatal de 400 UF, permitiendo que más personas puedan buscar una vivienda acorde a sus necesidades”, explicó.

Compromiso del Minvu

En esa línea, Iván Poduje sostuvo que con esta actualización “abrimos nuevas opciones para sectores medios y familias jóvenes que son muy ricas para el Estado , pero pobres para la banca”.

“Nuestro compromiso es claro: que más familias puedan acceder a la vivienda propia y que el Estado vuelva a entregar herramientas concretas para que ese sueño sea posible”, concluyó.