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Experto califica este sábado como “el día más frío en lo que va del año”: esta fue la temperatura mínima en Santiago

Este sábado los termómetros registraron un nuevo récord de temperaturas en lo que va del 2026.

Sebastián Escares

Experto califica este sábado como “el día más frío en lo que va del año”: esta fue la temperatura mínima en Santiago

Experto califica este sábado como “el día más frío en lo que va del año”: esta fue la temperatura mínima en Santiago / Diego Martin

Santiago presenció un descenso notable en las temperaturas este sábado 23 de mayo. De hecho, esta jornada fue calificada como “el día más frío del año”.

El periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, en su último reporte del tiempo indicó que hoy fue el día más frío en lo que va del 2026 en la región Metropolitana.

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Si bien los termómetros ya habían registrado las temperaturas más bajas del año el pasado jueves 21 de mayo, esta jornada marcó un nuevo récord.

¿Cuál fue la temperatura mínima?

El especialista de Mega señaló que “hoy padecimos el día más frío en lo que va del año, con una media promedio entre mínima y máxima de 5,5°C“.

En concreto, la temperatura mínima de este sábado fue de 3,8°C, mientras que la máxima alcanzó apenas los 7,1°C.

La jornada se vio afectada por una densa niebla que cubrió buena parte de la capital durante la mañana de este sábado.

Cabe recordar que el pasado jueves los termómetros registraron un promedio de 7,4°C, la cual había sido el récord en lo que va del año.

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