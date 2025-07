“Tengo derecho a no ser destruido”: Edmundo Varas se defiende ante denuncia de expareja por violencia psicológica

A través de un extenso mensaje publicado en redes sociales, Edmundo Varas se refirió públicamente a la denuncia realizada por su expareja, Paula León, quien lo acusó de hostigamiento y maltrato psicológico luego del fin de su relación.

El exchico reality defendió su versión y aseguró estar viviendo un proceso de reconstrucción personal.

“No soy perfecto. Pero tampoco soy lo que dicen de mí. A veces una historia se cuenta en redes como si fuera la única verdad. Como si ya no importaran los procesos, los fallos, los contextos. He sido juzgado, sin conocerme, por personas que repiten titulares, pantallazos, comentarios”, escribió en su declaración.

El ganador de Amor Ciego luego explicó: “Me han cancelado sin preguntar. Pude haber reaccionado de inmediato, defenderme, explicar. Pero elegí guardar silencio. Porque a veces el silencio también es una forma de respeto. Y porque necesitaba entender cómo responder desde la calma, no desde la rabia”.

Sobre su presente, afirmó: “Sé que tengo un pasado. Fue público, fue desordenado, y fue parte de una etapa de la que he aprendido mucho. Pero no define quién soy hoy. También tengo un presente distinto. Un presente que estoy construyendo con más conciencia, más respeto y más verdad”.

“Estoy estudiando Psicología. Estoy trabajando. Estoy tratando de entender cómo sanar, cómo crecer, cómo seguir en pie”, agregó.

Edmundo Varas: “He sentido miedo”

Más adelante, el exchico reality aseguró: “No he hecho nada malo. Y aun así, he sentido miedo. Miedo de que me griten algo en la calle. Miedo de que no me crean. Miedo de que esto cierre puertas para siempre”.

“A veces la funa no es una denuncia. Es un castigo sin juicio. Y no se trata de negar el dolor de otros. Se trata de que yo también tengo derecho a no ser destruido”, añadió.

Edmundo Varas cerró su mensaje agradeciendo a quienes lo han apoyado y concluyendo: “Estoy más tranquilo. Este proceso no ha sido fácil, pero ver que aún hay personas capaces de mirar con humanidad, me impulsa a seguir adelante con más claridad y convicción”.