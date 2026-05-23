En la “lista negra” de la ANFP: el polémico árbitro designado para la “final” entre la UC y Boca en Libertadores

La Universidad Católica atraviesa una semana clave en su temporada. Luego de vencer a Barcelona de Guayaquil el pasado jueves, ahora deberá recibir a Colo Colo, aunque todavía con la mirada puesta en la Copa Libertadores.

Esto, porque el jueves 28 de mayo visitará a Boca Juniors en La Bombonera para definir cuál de los dos avanzará a los octavos de final. A los cruzados les bastará un empate para asegurar la clasificación.

El compromiso promete ser de alta tensión y, por lo mismo, Conmebol designó al experimentado árbitro colombiano Wilmar Roldán para impartir justicia, aunque su historial genera preocupación en la UC.

El juez cafetero ha sido apuntado en reiteradas ocasiones por supuestas tendencias localistas y también arrastra varias polémicas relacionadas con el fútbol chileno. De hecho, Pablo Milad aseguró tras la eliminación de Chile en la Copa América 2024 frente a Canadá que Roldán no volvería a dirigir a La Roja.

“No es primera vez que nos pasa con Roldán. Hablaré con el árbitro. Este hombre siempre nos hace lo mismo. Dalo por hecho que este árbitro nunca más nos dirigirá un partido”, afirmó en aquella oportunidad el mandamás del fútbol chileno.

Además, en la presente edición de la Copa Libertadores, Roldán ya dirigió un encuentro de Boca Juniors en La Bombonera: fue la victoria por 3-0 de los “Xeneizes” sobre Barcelona de Guayaquil.