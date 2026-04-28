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El nuevo recinto comercial que abriría Cencosud en Santiago: supermercado, tiendas e inversión de US$ 27 millones

La idea sería expandir las operaciones de la firma en el sector poniente de la capital. El plan apuntaría a 18.598 m² construidos.

Javier Méndez

El nuevo recinto comercial que abriría Cencosud en Santiago: supermercado, tiendas e inversión de US$ 27 millones

El nuevo recinto comercial que abriría Cencosud en Santiago: supermercado, tiendas e inversión de US$ 27 millones / Patchareeporn Sakoolchai

En el año 2002, el empresario de origen alemán Horst Paulmann pagó US$ 10 millones de la época para comprar los terrenos donde operó la Feria Internacional de Santiago (FISA), en la comuna de Maipú.

La idea original para el espacio de 31 hectáreas era expandir las operaciones de Cencosud en el sector poniente de Santiago con un proyecto que lleva dos décadas en carpeta y que, con el paso del tiempo, solo materializó la inauguración de un local Easy en 2008. El nombre clave era “Portal Maipú”.

Según Economía y Negocios, ahora se podría reactivar la iniciativa con un proyecto de Cenco Malls donde se considera un recinto comercial que contará con supermercado y nuevos locales. En cifras, se invertirían uno US$ 27 millones.

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Durante el CencoDay 2026, realizado en Buenos Aires, Argentina, se habló sobre construir un outlet en el espacio ya mencionado. Así se concretaría el primer recinto de este tipo para la firma.

“El proyecto busca adecuarse a los nuevos hábitos de consumo, así como potenciar el desarrollo comercial y urbano de Maipú, integrando una oferta innovadora que potencie la experiencia de visita de clientes y locatarios”, afirmaron al medio citado, sin mencionar fecha de inicio de obras.

La empresa redujo y reformuló los planes originales que tenía Paulmann. El diseño original contemplaba un supermercado Jumbo, patio de comidas, cines y más de 100 locales.

Ahora se eliminarían las salas de cine, el patio de comidas, zonas de juegos y gimnasio, dejando el hipermercado, un Rincón Jumbo y rebajando a casi la mitad la cantidad de tiendas de todo tipo. En total, el plan apunta a 18.598 construidos, que se añadirían a los 14.395 m² que ocupa el local de mejoramiento del hogar.

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Este es el terreno donde se construiría el recinto comercial en la comuna de Maipú.

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