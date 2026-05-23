Bielsa da otra sorpresa en Uruguay y dejaría fuera del Mundial 2026 a una de las figuras del plantel / Gaston Brito Miserocchi

Marcelo Bielsa sigue sorprendiendo en Uruguay, donde vive sus últimas semanas a cargo del plantel tras anunciar que dejará de dirigir al equipo tras la Copa del Mundo.

A ello tambien se suma una determinación que ya tendría en torno a la lista de 26 jugadores para el Mundial 2026.

Según diversos medios uruguayos, como El Espectador, el “Loco” tendría fuera de la nómina a Nahitán Nández.

La determinación aparece como sorpresiva dada la regularidad del hoy jugador del Al Qadisiyah, pues jugó 13 de los 18 partidos de las eliminatorias.

Nahitán Nández tenía la gran chance de una revancha con la “Celeste” en una cita planetaria, considerando que quedó fuera de Qatar 2022 por una denuncia por violencia de género.

Aun cuando no estuvo citado en los amistosos de marzo, se presumía que el ex Boca Juniors estaría presente, pero todo indica que quedará fuera de la Copa del Mundo.