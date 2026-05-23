;

Bielsa da otra sorpresa en Uruguay y dejaría fuera del Mundial 2026 a una de las figuras del plantel

Según se informa en medios charrúas, el DT optaría por no llevar al volante Nahitán Nández.

Carlos Madariaga

Bielsa da otra sorpresa en Uruguay y dejaría fuera del Mundial 2026 a una de las figuras del plantel

Bielsa da otra sorpresa en Uruguay y dejaría fuera del Mundial 2026 a una de las figuras del plantel / Gaston Brito Miserocchi

Marcelo Bielsa sigue sorprendiendo en Uruguay, donde vive sus últimas semanas a cargo del plantel tras anunciar que dejará de dirigir al equipo tras la Copa del Mundo.

A ello tambien se suma una determinación que ya tendría en torno a la lista de 26 jugadores para el Mundial 2026.

Revisa también:

ADN

Según diversos medios uruguayos, como El Espectador, el “Loco” tendría fuera de la nómina a Nahitán Nández.

La determinación aparece como sorpresiva dada la regularidad del hoy jugador del Al Qadisiyah, pues jugó 13 de los 18 partidos de las eliminatorias.

Nahitán Nández tenía la gran chance de una revancha con la “Celeste” en una cita planetaria, considerando que quedó fuera de Qatar 2022 por una denuncia por violencia de género.

Aun cuando no estuvo citado en los amistosos de marzo, se presumía que el ex Boca Juniors estaría presente, pero todo indica que quedará fuera de la Copa del Mundo.

Contenido patrocinado

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

&#039;Es el más inocente...&#039;: Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

'Es el más inocente...': Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: &#039;Me resulta muy difícil...&#039;

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: 'Me resulta muy difícil...'

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

&#039;The Batman 2&#039;: estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

'The Batman 2': estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

&#039;Parecido, pero no es lo mismo&#039;: La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

'Parecido, pero no es lo mismo': La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad