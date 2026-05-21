Inesperado anuncio de Bielsa sacude a Uruguay a semanas del Mundial: “Nuestro trabajo culmina…”

Marcelo Bielsa sorprendió al mundo del fútbol este jueves al anunciar públicamente que dejará de ser el entrenador de la selección de Uruguay una vez finalizada su participación en el Mundial 2026.

“Me pareció que era acertado describir cómo hicimos nuestro trabajo, que culmina con la Copa del Mundo, que es un milagro para la vida deportiva de cualquier profesional poder participar en una Copa del Mundo”, aseguró el rosarino en el marco de un evento de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Luego, el técnico argentino agregó: “Yo particularmente voy a agradecer toda la vida a Uruguay, que me haya permitido poder disfrutar de una competencia como esa”.

De esta manera, el exDT de La Roja pondrá fin a su ciclo en la “Celeste” después de la Copa del Mundo, donde el seleccionado charrúa hará su debut en el Grupo H el próximo 15 de junio ante Arabia Saudita en Miami, luego enfrentará a Cabo Verde y cerrará la primera fase contra España.

Bielsa asumió la banca de Uruguay en mayo de 2023 y dirigió las Eliminatorias Sudamericanas, en las que logró la clasificación al Mundial tras finalizar cuarto en la tabla con 28 puntos. Su ciclo, sin embargo, tuvo varios episodios de controversia, con críticas de figuras históricas como Luis Suárez y también de los trabajadores de la selección.

Por el momento, el “Loco” todavía no confirmó la lista de 26 jugadores para la Copa del Mundo, aunque ya se anunció una baja importante: no estará Suárez, que ni siquiera ingresó en la prelista de 55 futbolistas.