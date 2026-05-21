;

Inesperado anuncio de Bielsa sacude a Uruguay a semanas del Mundial: “Nuestro trabajo culmina…”

El técnico rosarino comunicó que su etapa al mando de la “Celeste” terminará después de la Copa del Mundo en Norteamérica.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / Molly Darlington

Marcelo Bielsa sorprendió al mundo del fútbol este jueves al anunciar públicamente que dejará de ser el entrenador de la selección de Uruguay una vez finalizada su participación en el Mundial 2026.

“Me pareció que era acertado describir cómo hicimos nuestro trabajo, que culmina con la Copa del Mundo, que es un milagro para la vida deportiva de cualquier profesional poder participar en una Copa del Mundo”, aseguró el rosarino en el marco de un evento de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Revisa también:

ADN

Luego, el técnico argentino agregó: “Yo particularmente voy a agradecer toda la vida a Uruguay, que me haya permitido poder disfrutar de una competencia como esa”.

De esta manera, el exDT de La Roja pondrá fin a su ciclo en la “Celeste” después de la Copa del Mundo, donde el seleccionado charrúa hará su debut en el Grupo H el próximo 15 de junio ante Arabia Saudita en Miami, luego enfrentará a Cabo Verde y cerrará la primera fase contra España.

Bielsa asumió la banca de Uruguay en mayo de 2023 y dirigió las Eliminatorias Sudamericanas, en las que logró la clasificación al Mundial tras finalizar cuarto en la tabla con 28 puntos. Su ciclo, sin embargo, tuvo varios episodios de controversia, con críticas de figuras históricas como Luis Suárez y también de los trabajadores de la selección.

Por el momento, el “Loco” todavía no confirmó la lista de 26 jugadores para la Copa del Mundo, aunque ya se anunció una baja importante: no estará Suárez, que ni siquiera ingresó en la prelista de 55 futbolistas.

Contenido patrocinado

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

&#039;Es el más inocente...&#039;: Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

'Es el más inocente...': Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: &#039;Me resulta muy difícil...&#039;

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: 'Me resulta muy difícil...'

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

&#039;The Batman 2&#039;: estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

'The Batman 2': estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

&#039;Parecido, pero no es lo mismo&#039;: La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

'Parecido, pero no es lo mismo': La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad