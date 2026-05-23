CINELEBU celebra edición 26 con homenajes a Jorge Olguín y Patricio Valladares: “Los ‘bichos raros’ del cine chileno”

El Festival Internacional de Cine de Lebu, CINELEBU, inauguró oficialmente su 26ª edición con una ceremonia realizada este viernes 22 de mayo en el Liceo Bicentenario Isidora Ramos de Gajardo, dando inicio a una semana que vuelve a posicionar al Biobío como uno de los polos audiovisuales más relevantes de Chile y Latinoamérica.

El certamen se desarrollará entre el 22 y el 29 de mayo en Lebu y Concepción, consolidándose como uno de los festivales más importantes del país y el único en Chile que califica cortometrajes para los Premios Oscar y Goya, lo que refuerza su peso dentro del circuito internacional.

La jornada inaugural reunió a figuras del mundo del cine, la televisión y las artes, entre ellas Maly Jorquiera, Sebastián Layseca, Silvia Novak, Magdalena Müller y Felipe Contreras, además de realizadores y autoridades regionales.

Uno de los momentos más destacados fue la entrega de reconocimientos a la trayectoria a los cineastas chilenos Jorge Olguín y Patricio Valladares, dos referentes del cine de género nacional.

CINELEBU 2026 Ampliar

Olguín, reconocido por su aporte al cine de terror y fantástico con títulos como Ángel Negro y Sangre Eterna, valoró el premio como un impulso a décadas de trabajo en un género históricamente desafiante en Chile.

“Con Patricio hemos sido un poco los ‘bichos raros’ del cine chileno haciendo cine de género hace más de 25 años, cuando muchos creían que era imposible hacerlo en Chile”, señaló Jorge Olguín tras recibir el reconocimiento a la trayectoria en CINELEBU. “Me siento orgulloso de haberme tirado a la piscina y de seguir impulsando un género que permite expresar ideas, enfrentar miedos y jugar creativamente desde el arte", señaló.

En tanto, Valladares destacó su trayectoria desde regiones hacia la industria internacional, subrayando su trabajo independiente y su proyección fuera de Santiago. “Este reconocimiento tiene un valor muy especial para mí, porque también visibiliza otra forma de hacer cine, más independiente y construida desde fuera de los centros tradicionales”, afirmó.

La directora del festival, Claudia Pino, destacó el impacto cultural de ambos realizadores y el espíritu del certamen: unir nuevas voces con trayectorias consolidadas que han proyectado el cine chileno al mundo.

La programación de este año incluye estrenos, competencias internacionales, actividades de industria y espacios formativos. Entre los hitos destaca el estreno del cortometraje de Silvio Caiozzi El viejo y el reloj cucú, además de un homenaje a la actriz Teresita Reyes.

Con funciones gratuitas y presencia internacional, CINELEBU reafirma su rol como una de las principales plataformas cinematográficas de Latinoamérica.